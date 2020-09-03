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Коронавирус в Крыму

Медик рассказал, когда в Крыму снизится заболеваемость коронавирусом

10:59 четверг, 3 сентября 2020
Медик рассказал, когда в Крыму снизится заболеваемость коронавирусом

фото © meduza.io

Статистика заболеваемости коронавирусом в республике Крым растет. Число заболевших за сутки колеблется от 30 до 50.

Недавно в республике зафиксировали антирекорд по заболеваемости – 84 случая COVID-19 за сутки. Директор Крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко рассказал, когда изменится статистика заболеваемости в Крыму.

С оттоком отдыхающим коронавирус пойдет на спад.

— Месяц будет еще расти, потому что бархатный сезон. Люди уехали, семьи с детьми, приедут другие отдыхающие – люди старшего возраста. Безусловно, они тоже с собой что-то привезут. А потом оно пойдет на спад, однозначно, – сказал Олефиренко.

Сергей Олефиренко также добавил, что населению Крыма необходимо приобрести иммунитет к инфекции, — передает «Крым 24».

— Коронавирус уйдет, когда у определенного процента людей будет выработан барьер, – сказал он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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