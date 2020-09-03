Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом ● Крымчанам рассказали как защититься от кишечных инфекций при отсутствии воды ● В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом ● COVID-19 бьет по пенсионерам Севастополя: сводка за сутки ● В школах Севастополя появятся «говорящие термометры»
Медик рассказал, когда в Крыму снизится заболеваемость коронавирусом
фото © meduza.io
Статистика заболеваемости коронавирусом в республике Крым растет. Число заболевших за сутки колеблется от 30 до 50.
Недавно в республике зафиксировали антирекорд по заболеваемости – 84 случая COVID-19 за сутки. Директор Крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко рассказал, когда изменится статистика заболеваемости в Крыму.
С оттоком отдыхающим коронавирус пойдет на спад.
— Месяц будет еще расти, потому что бархатный сезон. Люди уехали, семьи с детьми, приедут другие отдыхающие – люди старшего возраста. Безусловно, они тоже с собой что-то привезут. А потом оно пойдет на спад, однозначно, – сказал Олефиренко.
Сергей Олефиренко также добавил, что населению Крыма необходимо приобрести иммунитет к инфекции, — передает «Крым 24».
— Коронавирус уйдет, когда у определенного процента людей будет выработан барьер, – сказал он.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанам рассказали как защититься от кишечных инфекций при отсутствии воды. Тщательное мытье рук и соблюдение правил гигиены позволит снизить риск заболевания кишечными инфекциями.
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В Крыму неожиданно снизилось число новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции.
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