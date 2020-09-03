Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус выявлен у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму ● Аксенов неожиданно решил, что пик заболеваемости COVID в Крыму пройден ● Ребенок, турист и местные жители заболели COVID в Севастополе: сводка ● Медик рассказал, когда в Крыму снизится заболеваемость коронавирусом ● В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом
Крымские ученые обещают резкий рост числа случаев COVID на полуострове
фото © meduza.io
Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Крыму может вырасти в разы, если скорость распространения инфекции, которая измеряется индексом передачи возбудителя, сохранится на сегодняшнем уровне.
Такой прогноз дали в Аналитическом центре КФУ, сообщает пресс-служба вуза.
Ученые уверены: если динамика распространения заболевания не изменится, то к концу осени число «активно инфицированных» в Крыму может увеличиться до 5000 человек, число «пиковых госпитализаций» – до 1300 случаев, а число летальных исходов приблизиться к сотне.
В аналитическом центре отметили, что прогнозы по коронавирусу в Крыму на август, которые были озвучены учеными в начале мая, «совпали на 80-90%». Тогда в аналитическом центре заявили, что в случае полного снятия ограничительных мер на пик заболеваемости Крым может выйти к концу августа, а число выявляемых в сутки заболевших будет колебаться от 30 до 120 человек.
«Новый прогноз подготовлен исходя из данных реальной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, - отметил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. – Ситуация развивается таким образом, что всем надо привыкать жить в условиях новой коронавирусной инфекции длительное время и воспринимать ее как еще одно тяжелое инфекционное заболевание, но не смертельное для абсолютного числа заболевших».
При этом, если индекс передачи возбудителя в ближайшее время снизится до 1,0-1,1 (сейчас он составляет 1,3), то пиковое число госпитализаций к концу осени не превысит 1000 случаев. Для того, чтобы достичь таких результатов, ученые центра настоятельно советуют сохранять противоэпидемические мероприятия, в первую очередь социальную дистанцию, не уменьшать объемы тестирования населения и при необходимости увеличить объемы домашней изоляции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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