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Происшествия

Крымчанин пойдет под суд за попытку «отмазать» друга от пьяной езды

10:33 четверг, 3 сентября 2020
Саки

Житель Сакского района пойдет под суд за то, что выступил посредником в передаче взятки инспектору ГИБДД.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Как выяснилось в ходе следствия, 58-летний сакчанин в январе 2015 года передал 100 тысяч рублей в качестве взятки инспектору районного отдела ГИБДД, чтобы тот помог знакомому злоумышленника уклониться от ответственности за езду в нетрезвом виде.

«С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснили в пресс-службе ведомства.Инспектору ГИБДД, который получил взятку, приговор уже вынесли. Мужчина получил 3,5 года колонии общего режима, лишился капитанского звания и права занимать любые должности в органах власти в течение трех лет. Приговор не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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