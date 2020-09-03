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Водный кризис

Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго

20:03 четверг, 3 сентября 2020
Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго

фото © Новости Крыма

При худшем из возможных сценариев Крым может застрять в режиме жестких водных ограничений года на полтора.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор НПФ «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По мнению специалиста, ситуацию с водоснабжением полуострова в 2020 году можно сравнивать с ситуацией 1994 года, поскольку приток в Симферопольское водохранилище тогда был таким же, как и сейчас, а приток в Партизанское водохранилище - даже меньше.

«И в 1994, и в 1999 году у нас был запас в Межгорном гидроузле на 50 миллионов кубометров. И поэтому, когда у нас воды не стало, когда была напряженная ситуация, мы питались водой из Межгорного гидроузла, а он наполнялся из Северо-Крымского канала. Сейчас канала нет, и нам нужно изыскать необходимый объем воды, чтобы эту нехватку компенсировать, - пояснил Копачевский. – Если рассчитывать, что притоки будут как в 1994 или в 1999, то у нас кризисная ситуация (будет – ред.) в октябре».

Что касается поздней осени и зимы, то, по мнению специалиста, возможны два варианта развития событий.

«Если в ноябре пойдут дожди, они немного улучшат ситуацию, и мы сможем на какое-то время от графиков отказаться. А вот если дожди не пойдут, то тут ситуация будет гораздо более критичная и, возможно, нам придется сидеть на графиках года полтора, если мы не изыщем дополнительных источников воды», - резюмировал Копачевский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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