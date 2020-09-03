Коронавирус выявлен у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму

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Новая коронавирусная инфекция выявлена у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт», который проходит под Судаком.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

«Если говорить про COVID, несколько человек были выявлены с положительным результатом. Они были направлены в ковидный госпиталь. Контактные были также выявлены, они находятся в обсервации», – сообщила Скворцова журналистам.

Сколько человек заразились COVID-19, руководитель ФМБА не уточнила. Она добавила, что с момента открытия, которое состоялось накануне, к врачам обратились 17 человек, проблем у них не выявлено.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал журналистам, что всех въезжающих на фестиваль проверяют на коронавирус. «Меня тоже вчера остановили на въезде и правильно сделали – до тех пор, пока я не прошел тест и не дождался результата. Здесь хорошие тесты (от) ФМБА – 15-минутные. Только после этого разрешают зайти на территорию», – отметил он.

Кириенко уточнил, что на территории, где проводится фестиваль, находятся около 2,7-2,8 тысячи человек. «Мы договорились, что это количество мы увеличивать сейчас не будем просто чтобы не рисковать здоровьем людей. Кроме того, форум продолжает свою работу – фестиваль закончится через несколько дней, а форум будет продолжать свою работу до начала октября и у нас впереди еще четыре смены здесь. Поэтому все эти нормы безопасности надо соблюдать», – подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, чтобы разрешить в период пандемии проведение нескольких фестивалей в республике, в том числе и «Таврида-Арт».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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