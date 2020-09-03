Общество
Какой сегодня праздник 3 сентября
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Сегодня, 3 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы
3 сентября 1903 года во время раздачи милостыни убогим монахам у Великих монастырских ворот Свято-Пантелеимонова монастыря инок Гавриил сделал фотоснимок и, когда его проявил, на черно-белой фотографии, к своему величайшему удивлению, увидел образ Богоматери, смиренно получавшей благословенный укрух хлеба.
День солидарности в борьбе с терроризмом
Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.
Обязательное условие терроризма — резонанс террористической акции в обществе. Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего конца.
Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение.
Фаддей Проповедник
Народный праздник «Фаддей Проповедник» отмечается 3 сентября (по старому стилю - 21 августа). Православной церковью в этот день почитаются апостол от 70-ти Фаддей и мученица Васса Алонская. Оба они происходили из сирийского города Эдессы. Другие названия праздника: «Фаддеев день», «Фаддей», «Льняница», «Василиса».
Также сегодня, 3 сентября, отмечают такие праздники:
- День сорвавшихся с резьбы
- Шуфутинов день
- День рождения бюстгальтера
- День открытия новых дверей
- День открытия уникальности ДНК
- День сырных гренок (National Welsh Rarebit Day) в США
- День небоскребов (National Skyscraper Day) в США
- День флага Австралии
- День республики Сан-Марино
- День Победы над милитаристской Японией в КНР
- День освобождения Монако
- День Токехега в Токелау
- День гражданской авиации Таджикистана
- День независимости Катара
- День национальной армии Молдовы
Сегодня именины празднуют: Дорофей, Фаддей, Александр, Агап, Ефрем, Сабина, Васса, Аникий (Иоанникий), Корнилий, Авраамий (Абрам), Пист, Феогний, Феоклита.
Что происходило 3 сентября в прошлые годы
301 - в Европе образовалось самое старое государство Сан-Марино.
1189 - под именем Ричард I проходит обряд коронации на английский престол Ричард Львиное Сердце.
1260 - Монгольская империя терпит первое поражение от мамлюков в Палестине.
1650 - Оливер Кромвель наносит шотландцам поражение в битве при Данбаре.
1791 - появление первой в истории Франции Конституции.
1838 - в Киеве появился Институт благородных девиц, где женщины могли получить усиленное образование в сфере культурной и общественной деятельности.
1945 - в этот день официально оформлена победа СССР над милитаристской Японией.
1950 - окончание первого чемпионата мира «Формула-1», чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.
1996 - начало операции США против Ирака«Удар в пустыне».
2009 - в Лос-Анджелесе прошли похороны «кумира миллионов» Майкла Джексона.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 сентября. Какие праздники будут завтра?
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