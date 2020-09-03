Общество
Холодный фронт принесет в Крым грозы и ливни
фото © Новости Крыма
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на вторую половину пятницы и всю субботу из-за холодного фронта, который принесет непогоду.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым со ссылкой на крымский гидрометцентр.
«В связи с прохождением активного холодного фронта во второй половине дня 4 сентября, в течение суток 5 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении МЧС.
Спасатели предупреждают, что непогода может привести к подтоплениям, авариям на электросетях, нарушению движения общественного транспорта и гибели урожая.
В МЧС рекомендуют, в первую очередь, не выходить на улицу в непогоду. В случае, если стихия все же застала на улице – стараться держаться подальше от линий электропередач и опор ЛЭП, рекламных баннеров, дорожных знаков. Во время сильного дождя не стоит спускаться в подземные переходы и цокольные этажи зданий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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