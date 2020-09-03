«Это возмущает до жути». Скандал с ребенком в симферопольском детдоме «Елочка»

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В Крыму проверяют детские дома после скандала в специализированном детдоме «Елочка» в Симферополе.

В конце августа крымчанка Ольга Крамная обвинила сотрудников учреждения в ненадлежащем уходе за их двухлетним воспитанником Сережей, которого она оттуда забрала. По ее словам, ребенок был истощен, а его развитием никто не занимался.

Детдом «Елочка» специализируется на воспитании детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Издание NEWS.ru со ссылкой на крымскую благотворительную организацию «Наша надежда» сообщило, что уже известно по крайней мере о пяти жалобах от приемных семей, которые сталкивались с таким же отношением к семи детям из этого же учреждения. В «Елочке» эти претензии пока никак не комментировали, тем временем детдом проверяют представители Следственного комитета России, а также прокуратура Крыма.

Ольга Крамная рассказала, что процедура усыновления ребенка заняла 10 месяцев и что ей было заранее известно об определенных проблемах со здоровьем. Однако приемная мать утверждает, что по факту состояние ребенка оказалось хуже, чем она ожидала, и она винит в этом именно ненадлежащий уход в детдоме:

«У него наблюдается белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени – иными словами, дистрофия. Есть все признаки того, что в доме ребенка его практически не поили. Он почти не пьет, вес – шесть килограммов, то есть половина от нормы его возраста, рост – 74 сантиметра, а должно быть 86 сантиметров. Не разговаривает, не может сидеть без поддержки – заваливается на бок, не ходит, редко стоит, в основном лежит. У Сережи деформирована затылочная часть черепа – врачи связывают это с тем, что он постоянно лежал и его не переворачивали. В районе копчика обнаружили свищ, который объясняют тем же и низкой массой тела».

Ольга Крамная, кроме Сережи, ранее усыновила в детдоме «Елочка» еще троих детей. По ее словам, и у них в свое время были проблемы с весом и отставанием в развитии. В самом детском заявления приемной матери, а также проверки правоохранительных органов пока не комментировали.

Глава благотворительного фонда «Колыбель Милосердия» Валентина Тарасенко усыновила троих воспитанников «Елочки» и в комментарии телеканалу «РЕН-ТВ» выступила в защиту сотрудников детдома:

«У нас в доме ребенка практически нет здоровых детей – даже в названии указано, что это учреждение для детей с поражением центральной нервной системы. То есть детей с диагнозами там очень много, а вокруг этого раздувают такой хайп. Дом ребенка сегодня в таком состоянии, что все сотрудники работают вахтовым методом – круглосуточно, по две недели – и очень устают. Они идут на это ради сирот, и нанести им такой удар, обвинив в недобросовестном уходе – это крайне непорядочно».

Уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева в комментарии телеканалу «Крым 24» в конце августа заявила, что у бывшего воспитанника «Елочки», которого взяла к себе Ольга Крамная, якобы обнаружена «генетическая предрасположенность к тем заболеваниям, которые у него есть» и что они также могут быть обусловлены «асоциальным образом жизни его матери». Тем не менее уполномоченная пообещала, что уже московские врачи определят, насколько обоснованы претензии приемных родителей к детскому дому в этом и других случаях.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом. Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

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