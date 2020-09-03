Аксенов подсчитал, что турпоток в Крым достиг показателей советских лет

Крым в 80-е годы | фото © Новости Крыма

Крым за два месяца курортного сезона, сокращенного из-за пандемии коронавируса, принял такое же количество туристов, как в рекордные советские годы.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в программе «Открытый разговор» в прямом эфире телеканала «Миллет».

По его словам, регион принял в августе в общей сложности более 2,1 млн отдыхающих, что на 15,3% больше, чем в августе 2019 года. Ранее власти рассчитывали, что республику посетят 1,8 млн человек.

«Во всех регионах Крыма такой сезон мало кто помнит. На самом деле при Советском Союзе было такое количество людей. Это вызов нашей системе курортной, всем объектам размещения. Мы ожидаем, что все, кто занимался сдачей в аренду, размещал у себя туристов (не только официально, но и неофициально) хотя бы соблюдали баланс, чтобы на следующий год этот турист мог повторно приехать в Республику Крым», - сказал Аксенов.

Он отметил, что власти региона зафиксировали множество жалоб на стоимость проживания, питания. «Были случаи завышения стоимости, причем кратно и неадекватно. Но надеемся, если оценивать в общих чертах ситуацию, то курортный сезон состоялся», - добавил Аксенов.

В 80-е годы Крым ежегодно принимал около 10 млн человек. Последние два года подряд регион ставил рекорды по росту туристического потока за весь постсоветский период: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. За июль и август Крым посетили более 3,5 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают в этом году провести первый круглогодичный сезон.

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Недельный отдых в Крыму обходится в 2-3 раза дороже чем в Турции. Средний чек на туры в Крым летом 2020 года составил 42 500 рублей, в Сочи – 50 тысяч рублей, а вот в Турцию в два раза выше – 108 860 рублей.

Власти Крыма насчитали два млн туристов в августе. За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 миллионов 106 тысяч туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Власти заявили, что на ялтинских пляжах устранили замечания. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

Россияне поделились удивившими их деталями отдыха в Крыму. Российские туристы, выбравшие в этом году местом отдыха Крым, рассказали, чем их удивил полуостров. Своими впечатлениями путешественники поделились в ходе опроса.