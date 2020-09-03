Аксенов неожиданно решил, что пик заболеваемости COVID в Крыму пройден

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Республике Крым вопреки всем слухам о «второй волне» коронавируса в данный момент не грозит переход на более строгие ограничительные меры, так как пик заболеваемости регион уже прошел.

Об этом в эфире программы «Открытый разговор» рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«Основная масса туристов уже уехала. К 14 сентября, как закончится инкубационный период, будем уже понимать последствия проведения курортного сезона, хотя в общем катастрофической динамики нет. Да, у нас были пики заболеваемости по 80 человек в день, но это в силу того, что был локализован очаг», - пояснил Аксенов.

При этом глава республики сообщил, что с начала пандемии кроме 31 летального случая, где причиной официально признали новую коронавирусную инфекцию, в Крыму еще около 40 человек умерли из-за того, что коронавирус осложнил у них течение других болезней.

«Были еще смерти, где COVID являлся отягощающим фактором при наличии инсульта или других болезней. Это тоже около 40 человек попали в такую сложную ситуацию и, к сожалению, мы этих людей потеряли», - констатировал Аксенов.

На текущий момент в республике, по словам главы, 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. Остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

«У нас сегодня занято 776 коек – это ковидные больные плюс вирусная пневмония, которую мы тоже считаем за COVID: положительные (результаты – ред.) тест не дает, хотя есть все признаки COVID, - пояснил Аксенов. – Вирусных пневмоний по сравнению с прошлым годом у нас на 43% больше. Опять же мы думаем, что это все так или иначе связано с распространением коронавируса».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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