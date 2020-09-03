Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +22
море +26

Коронавирус в Крыму

Аксенов неожиданно решил, что пик заболеваемости COVID в Крыму пройден

14:47 четверг, 3 сентября 2020
Аксенов неожиданно решил, что пик заболеваемости COVID в Крыму пройден

фото © rbc.ru

Республике Крым вопреки всем слухам о «второй волне» коронавируса в данный момент не грозит переход на более строгие ограничительные меры, так как пик заболеваемости регион уже прошел.

Об этом в эфире программы «Открытый разговор» рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«Основная масса туристов уже уехала. К 14 сентября, как закончится инкубационный период, будем уже понимать последствия проведения курортного сезона, хотя в общем катастрофической динамики нет. Да, у нас были пики заболеваемости по 80 человек в день, но это в силу того, что был локализован очаг», - пояснил Аксенов.

При этом глава республики сообщил, что с начала пандемии кроме 31 летального случая, где причиной официально признали новую коронавирусную инфекцию, в Крыму еще около 40 человек умерли из-за того, что коронавирус осложнил у них течение других болезней.

«Были еще смерти, где COVID являлся отягощающим фактором при наличии инсульта или других болезней. Это тоже около 40 человек попали в такую сложную ситуацию и, к сожалению, мы этих людей потеряли», - констатировал Аксенов.

На текущий момент в республике, по словам главы, 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. Остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

«У нас сегодня занято 776 коек – это ковидные больные плюс вирусная пневмония, которую мы тоже считаем за COVID: положительные (результаты – ред.) тест не дает, хотя есть все признаки COVID, - пояснил Аксенов. – Вирусных пневмоний по сравнению с прошлым годом у нас на 43% больше. Опять же мы думаем, что это все так или иначе связано с распространением коронавируса».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября. Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября: вакцина для взрослого населения уже поступила на склад предприятия «Крым-Фармация» и в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям.

Медик рассказал, когда в Крыму снизится заболеваемость коронавирусом. Статистика заболеваемости коронавирусом в республике Крым растет. Число заболевших за сутки колеблется от 30 до 50.

В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом. За 2 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.

Крымчанам рассказали как защититься от кишечных инфекций при отсутствии воды. Тщательное мытье рук и соблюдение правил гигиены позволит снизить риск заболевания кишечными инфекциями.

Коронавирус в Крыму
Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах

Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах

Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго

Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго

При худшем из возможных сценариев Крым может застрять в режиме жестких водных ограничений года на полтора.

Власть
Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами

Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами

Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации