Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ребенок, турист и местные жители заболели COVID в Севастополе: сводка ● Медик рассказал, когда в Крыму снизится заболеваемость коронавирусом ● В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом ● Крымчанам рассказали как защититься от кишечных инфекций при отсутствии воды ● В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
Аксенов неожиданно решил, что пик заболеваемости COVID в Крыму пройден
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Республике Крым вопреки всем слухам о «второй волне» коронавируса в данный момент не грозит переход на более строгие ограничительные меры, так как пик заболеваемости регион уже прошел.
Об этом в эфире программы «Открытый разговор» рассказал глава республики Сергей Аксенов.
«Основная масса туристов уже уехала. К 14 сентября, как закончится инкубационный период, будем уже понимать последствия проведения курортного сезона, хотя в общем катастрофической динамики нет. Да, у нас были пики заболеваемости по 80 человек в день, но это в силу того, что был локализован очаг», - пояснил Аксенов.
При этом глава республики сообщил, что с начала пандемии кроме 31 летального случая, где причиной официально признали новую коронавирусную инфекцию, в Крыму еще около 40 человек умерли из-за того, что коронавирус осложнил у них течение других болезней.
«Были еще смерти, где COVID являлся отягощающим фактором при наличии инсульта или других болезней. Это тоже около 40 человек попали в такую сложную ситуацию и, к сожалению, мы этих людей потеряли», - констатировал Аксенов.
На текущий момент в республике, по словам главы, 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. Остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести.
«У нас сегодня занято 776 коек – это ковидные больные плюс вирусная пневмония, которую мы тоже считаем за COVID: положительные (результаты – ред.) тест не дает, хотя есть все признаки COVID, - пояснил Аксенов. – Вирусных пневмоний по сравнению с прошлым годом у нас на 43% больше. Опять же мы думаем, что это все так или иначе связано с распространением коронавируса».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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