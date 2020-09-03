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Власть

Аксенов анонсировал революцию в Крыму

08:33 четверг, 3 сентября 2020
Аксенов анонсировал революцию в Крыму

фото © Новости Крыма

Общая сумма, которая выделяется Крыму в 2020 и 2021 годах на дорожное строительство, составит более 27 млрд рублей, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

«Ожидаем, что более 7 млрд рублей будет потрачено в этом году непосредственно на реконструкцию и ремонт дорог. Это в первую очередь муниципальные дороги. Следующий год у нас там большая сумма, около 20 млрд рублей, по поручению президента. Планируем ударно за следующий год революцию в дорожном строительстве совершить», - сообщил Аксенов в программе «Открытый разговор» в прямом эфире телеканала «Миллет».

По его словам, средств, которые выделяются правительством РФ, достаточно. «Контракты на выполнение работ должны быть заключены в этом году, чтобы с 10 января 2021 года все стояли с лопатами наперевес и выполняли эти работы», - сказал он.

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе составляет 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится 23,5%.

Ранее в правительстве России определили компании, которые в ближайшие полтора года будут подрядчиками капремонта дорог в Крыму. Постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина установлены правила использования федеральных трансфертов на эти цели с санкциями за их нецелевое использование или невыполнение обязательств.

Вопрос единого подрядчика для ремонта дорог власти Крыма продвигали с прошлого года. Глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и ТЭК Леонид Бабашов заявлял, что это позволит решить проблему с затягиванием работ, срывом сроков их реализации и низким качеством. Он обещал содействие депутатов процессу определения единого подрядчика, надеясь, что к нему «будут привлекаться и крымские организации, проявившие себя с хорошей стороны».

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: ТАСС

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