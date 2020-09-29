Власти Крыма укомплектуют ассенизаторов техникой

Власти Крыма намерены укомплектовать парк автомобильной техники муниципальных ассенизаторов для снижения стоимости их услуг.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Наша задача – определить объем бедствия по данному направлению, а также просчитать необходимое количество техники, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос в муниципальных образованиях. Власти должны знать, сколько домовладений функционирует без канализации, с какой частотой происходит вывоз и накопление отходов жизнедеятельности. Все это позволит предложить государственным компаниям свои услуги по приемлемым ценам», – написал Аксенов.

Также глава Крыма сообщил, что на республиканском уровне рассматривается возможность предоставления соответствующей услуги бесплатно для отдельных категорий граждан. «Правительство рассматривает возможность предоставления бесплатного вывоза отходов жизнедеятельности для определенных категорий граждан», – отметил он.

По словам Аксенова, деятельность частных компаний в сфере утилизации канализационных стоков практически не контролируется в Крыму, из-за чего многие предприятия завышают цены на услуги, а большая часть из них не доставляют отходы на очистные, а сливают в не предусмотренных для этого местах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Аксенов поручил выкупать у частников скважины в Крыму. С 7 сентября в Симферополе и еще 39 населенных пунктах региона действуют жесткие ограничения подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.

Подача воды из водохранилищ в Симферополь сократилась вдвое. По сравнению с прошлым годом подача воды из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ сократилась более, чем в два раза.

В Севастополе уже начались ночные отключения воды. С графиком подачи воды это не связано, сообщили в ГУПС «Водоканал».

Деньги есть: Аксенов поручил решить проблемы с водой в многоэтажках. В многоквартирных домах Симферополя и других муниципалитетов, где есть проблемы с подачей воды по техническим причинам, в ближайшее время должны быть заменены насосы.