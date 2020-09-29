Вакцинация в Севастополе «буксует» из-за сбоев

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Только четверть запланированного количества горожан сделали прививки.

Первый этап вакцинации медиков против Covid-19 в Севастополе завершен, повторная вакцинация планируется через полторы недели. Сейчас в департаменте ожидают поставку следующей партии вакцины — точная дата пока неизвестна. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил глава депздрава Сергей Шеховцов.

Что касается ведущейся сейчас вакцинации против гриппа, то пока город получил только порядка 40% от запланированного количества вакцины. Как уточнил Шеховцов, прививают желающих российской вакциной «Совигрипп», также ожидается поставка вакцин «Ультрикс» и «Флю-М».

Всего на сегодняшний день привиты 70.703 человека, из них более 59 тысяч взрослых и 11 тысяч детей. Как уточнялось, это только четверть от запланированного количества вакцинированных граждан. Всего для создания иммунной прослойки в обществе необходимо привить 271 тысячу граждан.

Как пояснил Шеховцов, для выполнения плана дополнительно требуется 47 тысяч доз вакцины, ее поставка ожидается от Минздрава РФ в конце октября.

По мнению избранного губернатором Михаила Развожаева, сроки поставок вакцин необходимо ускорить, поскольку уровень заболеваемости коронавирусом в регионе растет, а противогриппозная кампания еще не завершена.

«В короткие сроки была поставлена задача завершить иммунизацию, в октябре мы должны завершить, а сделали сейчас только четверть <…> Если есть сложности какие-то, мне докладывайте, я буду тогда с министром <здравоохранения РФ> разговаривать», — сказал он.

Напомним, бесплатно привиться против гриппа в Севастополе можно не только во всех поликлиниках города Севастополя, но и в мобильных пунктах: ежедневно с 10 до 18 часов на площади Нахимова и по выходным с 10 до 18 часов возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и SeaMall, а также на площади 40-летия Октября в Балаклаве. Как подчеркивалось, перед прививкой пациентов осматривает врач.

Как заявлял ранее главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, это не помешает в ближайшем будущем привиться и от нового коронавируса — при возможности или необходимости.

В школах Севастополя, по словам главы профильного департамента Елены Богомоловой, учащихся против воли прививать не будут, но надеются на понимание родителей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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