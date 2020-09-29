В Ялте сквер Калинина сделают в одном стиле с набережной

Благоустройство проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

На этой неделе уже начались работы по демонтажу плитки и старого покрытия. Позже местность украсят гранитная и бетонная плитки, причем гранитная будет серого, темно-серого и красного цвета.

— Естественно, при проектировке проекта мы попытались максимально сохранить особую планировочную структуру сквера – радиальную, а также изменить характер территории с транзитной на мемориальную, акцентировав внимание на памятной стеле депортированным татарам. Проектом предполагается рассмотреть стелу и окружение, как единое мемориальное пространство, которое не потеряет своих рекреационных качеств, но станет более кулуарным и укромным, — отмечают в подрядной организации ООО ООО Завод «АрБет» и добавляют, что эту зону подчеркнут, используя архитектурные элементы, такие как визуальные направляющие и места для отдыха. Это все поможет оградить мемориальную зону от оживленной набережной и пешеходной улицы Пушкина.

Общая площадь проектирования составляет 7373 квадратных метра, из которых 4623 квадратных метра – это газон, а 562 – цветники. Планируется, что благоустройство сквера Калинина будет завершено к концу текущего года.

— Сквер в рамках программы «Комфортная городская среда» был запланирован к ремонту еще в 2018 году, позже провели проектно-сметные работы. Многие могут отметить, что территория была благоустроена, однако она, как часть главной променадной улицы города, должна быть в едином стиле с набережной и Пушкинским бульваром, — говорит заместитель начальника департамента ЖКХ Дмитрий Гаврилец и добавляет, что вся демонтированная плитка сейчас аккуратно упаковывается и вывозится на склад, а после будет использована в благоустройстве других территорий города, так как находится в хорошем состоянии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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