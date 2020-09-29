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Общество

В Симферополе почтили память экс-президента Крыма

15:21 вторник, 29 сентября 2020
В Симферополе почтили память экс-президента Крыма

фото © Крым.реалии

Во вторник, 29 сентября, в Симферополе на кладбище «Абдал-2» прошли траурные мероприятия в годовщину смерти первого и последнего президента Крыма Юрия Мешкова, который умер в больнице подмосковного Красногорска в 2019 году.

На мероприятии присутствовало около десятка человек, среди которых – сотрудники и соратники Мешкова, сообщил атаман «Крымского казачества» Сергей Акимов.

«Как мы сейчас видим, его (Мешкова) память забыта людьми. Этого человека должны были как-то власти отметить сегодняшние. Но мы видим, что они не принимали участие как на похоронах его, так и сейчас никто не принимает участие. Я думаю, что мы, обычные жители Крыма, должны помнить. Это наша история. Поэтому сегодня мы здесь», – сказал Акимов в ходе траурных мероприятий.

1 сентября дочь Юрия Мешкова Марианна на своей странице в Фейсбуке написала, что у ее отца на отдыхе в Турции случился инсульт. Его ввели в искусственную кому. Через некоторое время она сообщила, что Мешкова «разбудили», но он «не говорил и не шевелился». Позднее его перевезли из Турции в Россию.

В первой половине 1990-ых годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок «Россия», которые выступали за независимость полуострова от материковой Украины и последующее его присоединение к России.

В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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