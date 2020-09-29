В Севастополе женщина хотела переплыть бухту и чуть не утонула

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В Севастополе чуть не утонула женщина, которая решила переплыть Карантинную бухту и выйти на берег на территории Херсонеса Таврического.

Об этом сообщают в пресс-службе музея-заповедника.

41-летняя жительница Севастополя отправилась вплавь с необорудованного пляжа в районе улицы Катерной в сторону Херсонеса, но не рассчитала свои силы и начала уходить под воду, не доплыв до цели.

«Сотрудник музея-заповедника обнаружил тонущую женщину в районе причала Херсонеса и незамедлительно передал информацию диспетчерам. На месте события также находились сотрудники фонда «Моя история» Владимир Кучерявый и Игорь Каменский, которые оперативно начали спасательную операцию и вытащили женщину на берег», - сообщили в музее.

На помощь женщине приехали медики, но медицинская помощь жительнице Севастополя не потребовалась, к тому времени ее уже успели спасти.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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