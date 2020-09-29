Общество
В Севастополе ждут потопа: объявлено штормовое предупреждение
фото © Новости Крыма
В Севастополе объявлено штормовое предупреждение.
По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 29 на 30 сентября и последующим утром в регионе ожидается очень сильный дождь.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, количество осадков может достичь уровня 30 миллиметров и более в течение ближайших 12 часов. Причина этому – выход балканского циклона.
Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города не выходить на улицу без необходимости, плавать в море, находиться на причалах и на крутых берегах у воды. Также не стоит походить близко к стенам домов, стоять под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП.
При сильных ливнях в Севастополе часто возникают подтопления низменностей, подвалов и цокольных этажей, размывает подпорные стены.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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