В Севастополе ждут потопа: объявлено штормовое предупреждение

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В Севастополе объявлено штормовое предупреждение.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 29 на 30 сентября и последующим утром в регионе ожидается очень сильный дождь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, количество осадков может достичь уровня 30 миллиметров и более в течение ближайших 12 часов. Причина этому – выход балканского циклона.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города не выходить на улицу без необходимости, плавать в море, находиться на причалах и на крутых берегах у воды. Также не стоит походить близко к стенам домов, стоять под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП.

При сильных ливнях в Севастополе часто возникают подтопления низменностей, подвалов и цокольных этажей, размывает подпорные стены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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