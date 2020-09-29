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Общество

В Севастополе ждут потопа: объявлено штормовое предупреждение

В Севастополе ждут потопа: объявлено штормовое предупреждение

фото © Новости Крыма

В Севастополе объявлено штормовое предупреждение.

 По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 29 на 30 сентября и последующим утром в регионе ожидается очень сильный дождь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, количество осадков может достичь уровня 30 миллиметров и более в течение ближайших 12 часов. Причина этому – выход балканского циклона.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города не выходить на улицу без необходимости, плавать в море, находиться на причалах и на крутых берегах у воды. Также не стоит походить близко к стенам домов, стоять под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП.

При сильных ливнях в Севастополе часто возникают подтопления низменностей, подвалов и цокольных этажей, размывает подпорные стены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сильные ливни ожидаются в Крыму в ближайшие два дня. Сильные ливни, град и шквал ожидаются в Крыму 29 и 30 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 28 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 28 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 сентября.

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