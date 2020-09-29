Происшествия
В Севастополе загорелся торговый центр
В Севастополе сегодня днем произошел пожар в торговом центре «Московский» на проспекте Генерала Острякова.
На видео, размещенном очевидцами в соцсетях, видно, что густой черный дым вырывается из-за двери цокольного помещения торгового комплекса. На место прибыли два автомобиля сотрудников МЧС.
Как сообщили в пресс-службе севастопольского МЧС, причиной возгорания стали старые вещи, которых хранились в небольшом подвальном помещении с макулатурой. Ликвидировать пожар спасателям удалось в 14:00, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших при пожаре нет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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