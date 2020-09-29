В Севастополе неизвестные порезали плакат со Сталиным

В Севастополе на пересечении улиц Генерала Петрова и Новороссийской неизвестные порезали плакат с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, который был размещен возле офиса местной ячейки КПРФ.

Об этом в Facebook сообщил житель Севастополя Роман Черненко.

На данный момент нет реакции российских правоохранителей в Крыму и КПРФ на эту информацию.

Ранее коммунисты установили в центре города банер, на котором советский диктатор Сталин призывает «проголосовать правильно» на выборах главы Севастополя.

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