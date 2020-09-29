Происшествия
В Севастополе неизвестные порезали плакат со Сталиным
В Севастополе на пересечении улиц Генерала Петрова и Новороссийской неизвестные порезали плакат с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, который был размещен возле офиса местной ячейки КПРФ.
Об этом в Facebook сообщил житель Севастополя Роман Черненко.
На данный момент нет реакции российских правоохранителей в Крыму и КПРФ на эту информацию.
Ранее коммунисты установили в центре города банер, на котором советский диктатор Сталин призывает «проголосовать правильно» на выборах главы Севастополя.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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