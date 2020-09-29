Власть
В Севастополе Батилиман и Инжир остаются недоступными для отдыха
фото © Форпост
Севприроднадзор продлил ограничительные меры, которые введены в Севастополе в связи с требованиями пожарной безопасности.
На время их действия – до 15 октября – гражданам запрещено посещать общедоступные места отдыха на территории ГКУ «Севастопольское лесничество».
Ограничения действуют на территориях, граничащих с лесами, и в местах массового отдыха населения. Это: лагерь «Горный», лагерь «Ласпи», базы отдыха «Чайка» и «Батилиман», пансионат «Изумруд», база отдыха «Изумруд-2», базы отдыха «Лесной кордон» и «Таврида».
Кроме того, запрещено посещение общедоступных мест отдыха на лесных участках: Сапун-горы, второго и третьего кордонов (Мекензиевское участковое лесничество), урочищ «Алсу», «Аязьма», «Сухая речка», «Ближний пляж», «Золотой пляж», «Чертова лестница», скалы Пурс, пляжа Дельфин, Турецкой поляны, урочища «Батилиман», района Горный клуб, урочища «Узунджа».
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялта надеется привлечь туристов и после завершения курортного сезона. Власти Ялты рассчитывают привлечь гостей после завершения курортного сезона событийными мероприятиями.
«Чувствовали себя обманутыми»: российские туристы об отдыхе в Крыму. Не все туристы, побывавшие этим летом в Крыму, остались довольны отдыхом, а некоторые и вовсе чувствовали себя обманутыми.
Крымчане назвали российских туристов необразованными. Местные жители отмечают, что людям нужно только попить, поесть и поваляться на пляже.
Власти Крыма посчитали отдохнувших на полуострове туристов. С начала курортного сезона в Крыму отдохнули 4,5 миллионов туристов.
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму найдены два дома и улица римского времени
В ходе археологической раскопок античного города Акра в Крыму были обнаружены два дома и улица, которые относятся к римскому времени.
Помощника прокурора в Крыму обвиняют в сбыте наркотиков
Помощник прокурора Симферопольского района обвиняется в покушении на мошенничество и сбыте психотропного вещества в крупном размере.
«Скоро останемся и без моря» - крымчане о строительстве опреснительной установки
Руководство Крыма заявило о планах строительства опреснительной установки, которая должна «значительно улучшить» ситуацию с водоснабжением Симферополя.
19 часов назад
Сильные ливни ожидаются в Крыму в ближайшие два дня
22 часа назад
В Крыму прочат отставку мэру Ялты
22 часа назад
В Севастополе произошло ДТП с участием полициифото
16 часов назад
Турист в Крыму назвал скалу в свою честь и прибил к ней табличку фото
Вандал изуродовал один из заповедных уголков полуострова.