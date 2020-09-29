В Севастополе Батилиман и Инжир остаются недоступными для отдыха

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Севприроднадзор продлил ограничительные меры, которые введены в Севастополе в связи с требованиями пожарной безопасности.

На время их действия – до 15 октября – гражданам запрещено посещать общедоступные места отдыха на территории ГКУ «Севастопольское лесничество».

Ограничения действуют на территориях, граничащих с лесами, и в местах массового отдыха населения. Это: лагерь «Горный», лагерь «Ласпи», базы отдыха «Чайка» и «Батилиман», пансионат «Изумруд», база отдыха «Изумруд-2», базы отдыха «Лесной кордон» и «Таврида».

Кроме того, запрещено посещение общедоступных мест отдыха на лесных участках: Сапун-горы, второго и третьего кордонов (Мекензиевское участковое лесничество), урочищ «Алсу», «Аязьма», «Сухая речка», «Ближний пляж», «Золотой пляж», «Чертова лестница», скалы Пурс, пляжа Дельфин, Турецкой поляны, урочища «Батилиман», района Горный клуб, урочища «Узунджа».

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