В Крыму врачи из других регионов будут регулярно сменять друг друга

Группы врачей, которые прибыли в Крым из регионов России, будут работать по две недели, после чего произойдет ротация кадров.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Рад приветствовать на крымской земле сотрудников ФМБА России, которые в это непростое время помогают нашей республике своими кадрами. На данный момент часть врачей уже работает в ковидном госпитале Симферопольской городской клинической больницы №7, а всего на территорию Республики Крым прибудет более 70 специалистов», - написал Аксенов в Facebook.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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