Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму ● Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму ● Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет ● Вакцинация в Севастополе «буксует» из-за сбоев ● В больницах Севастополя почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом
В Крыму врачи из других регионов будут регулярно сменять друг друга
Группы врачей, которые прибыли в Крым из регионов России, будут работать по две недели, после чего произойдет ротация кадров.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Рад приветствовать на крымской земле сотрудников ФМБА России, которые в это непростое время помогают нашей республике своими кадрами. На данный момент часть врачей уже работает в ковидном госпитале Симферопольской городской клинической больницы №7, а всего на территорию Республики Крым прибудет более 70 специалистов», - написал Аксенов в Facebook.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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