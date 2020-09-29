Общество
В Крыму найдены два дома и улица римского времени
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В ходе археологической раскопок античного города Акра в Крыму были обнаружены два дома и улица, которые относятся к римскому времени.
Об этом сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры.
«Они дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем мы думали изначально. Создана хорошая перспектива для работ в следующем сезоне», — цитирует агентство РИА Новости начальника экспедиции ИИМК РАН Сергея Соловьева.
Портовый город Акра основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея. Город входил в состав Боспорского царства до начала IV века.
Ранее на юго-востоке Крыма при раскопках древнего некрополя Кыз-Аул специалисты Института археологии РАН и фонда «Археология» обнаружили неразграбленный античный склеп. Об этом сообщил представитель фонда «Археология» Олег Марков.
На прибрежном плато рядом с поселком Яковенково обнаружены скелеты 12 погребенных, лежащих друг на друге в два слоя. Скорее всего, захоронение принадлежало какой-то знатной боспорской семье или одному роду, который производил захоронения в этом месте на протяжении нескольких веков. Рядом с одним из скелетов найден окислившийся со временем меч. Также среди находок - бронзовые украшения, фрагменты посуды, бронзовые пряжки с ремней и украшения.
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