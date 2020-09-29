В Крыму многодетная семья останется зимовать на улице

Крымская семья Радужных живет в доме, который совершенно не подходит для жизни в холодное время года.

Ко всему прочему, место жительства временное, хозяева просят в ближайшее время покинуть жилище, пишет «КП-Крым».

Виктория Радужная изготавливает, а потом продает натуральную косметику, дети помогают ей с заготовкой трав, которые идут на изготовление продукта. Но это единственный источник дохода, и, судя по всему, этих средств недостаточно, чтобы в полной мере содержать семью.

Выплат от государства никаких не получает, потому как не местная ­— переехала в Крым в 2010 году, а родители остались жить на материковой Украине.

На постоянную работу женщина устроиться пока не может, хотя и профессия учителя младшего классов имеется. Дело в том, что младшая дочь еще слишком мала, ей всего 1,5 года.

Многодетную семью взяли под опеку волонтеры, но вопрос жилья остается открытым.

«Возможно, у кого-то есть свободная дача с печкой, где семья могла бы какое-то время пожить», — просит поддержки волонтер Юлия Джемилова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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