В автобусах Севастополя начнут бесплатно раздавать маски

Пассажирам общественного транспорта в Севастополе в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции при посадке в автобусы будут бесплатно раздавать медицинские маски.

Соответствующее поручение дал врио губернатора города Михаил Развожаев.

Как сообщили на совещании правительства, для этих целей было закуплено 300 тысяч масок, акции по раздаче средств индивидуальной защиты внутри транспорта начнутся с завтрашнего дня. Эту обязанность планируют делегировать кондукторам, в связи с чем Михаил Развожаев получил департаменту транспорта проработать вопрос приглашения на работу недостающих кондукторов.

«Маску надо давать на входе в автобус и смотреть, чтобы она была на человеке. До конца дня скажите, сколько надо людей принять, есть ли такая возможность, сколько это будет стоить. Понятно, что валидаторы помогали нам экономить в свое время, но теперь стоит вопрос физического контроля. Ни полиция, ни департамент общественной безопасности не справятся», - констатировал Развожаев, отметив, что раздавать бесплатные маски на остановках неэффективно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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