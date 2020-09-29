В 2021 году Крым останется без Службы автомобильных дорог

Совет министров РК принял распоряжение, касающееся деятельности ГКУ «Служба автодорог Крыма».

Текст документа размещен на официальном сайте крымского правительства.

«Изменить название Государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на Государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Республики Крым», - говорится в тексте распоряжения.

Соответствующие изменения будут зарегистрированы в уставе ГКУ. Завершить все процедуры должны до апреля 2021 года. «Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года», - указано в документе.

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