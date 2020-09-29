Украинская прокуратура объявила в розыск двух подозреваемых в участии в «самообороне Севастополя»

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила о подозрении и объявила в розыск двух граждан Украины, которых в ведомстве называют, «участникам незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя».

«Установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя», в течение февраля-марта 2014 года несли «службу» на незаконно созданном блокпосту «Гончарное» вблизи Севастополя. Подозреваемые во время своей «службы» осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Имена и фамилии подозреваемых в ведомстве не называют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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