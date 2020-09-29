Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Россияне опять начали скупать лимоны и маски ● Аксенов рассказал о заполняемости крымских отелей в «ковидный» сезон ● Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса ● Стабильно много: сводка по COVID-19 в Севастополе за сутки ● В автобусах Севастополя начнут бесплатно раздавать маски
Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы
фото © Новости Крыма
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отправить школьников на двухнедельные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 и ОРВИ.
«Мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября», — написал глава российской столицы в своем личном блоге.
Он добавил, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей. При этом дистанционных занятий в это время не планируется.
В свою очередь в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили, что подобных решений пока нет.
«Не можем сказать, планируется или нет. В ближайшее время это будет обсуждаться», - сообщили в пресс-службе.
При этом в ведомстве отметили, что на данный момент на территории региона из-за COVID-19 закрыты 78 классов в 28 школах, а 11 классов закрыты на карантин из-за ОРВИ.
На данный момент в Крыму зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции. 87 из них выявили за последние сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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