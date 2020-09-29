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Коронавирус в Крыму

Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы

19:18 вторник, 29 сентября 2020
Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы

фото © Новости Крыма

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отправить школьников на двухнедельные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 и ОРВИ.

«Мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября», — написал глава российской столицы в своем личном блоге.

Он добавил, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей. При этом дистанционных занятий в это время не планируется.

В свою очередь в министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили, что подобных решений пока нет.

«Не можем сказать, планируется или нет. В ближайшее время это будет обсуждаться», - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что на данный момент на территории региона из-за COVID-19 закрыты 78 классов в 28 школах, а 11 классов закрыты на карантин из-за ОРВИ.

На данный момент в Крыму зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции. 87 из них выявили за последние сутки. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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