Уехавший в Киев ректор Крымского университета внесен в реестр коррупционеров

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)Украины сообщает о внесении в реестр коррупционеров исполняющего обязанности ректора Таврического Национального Университета имени В. И. Вернадского Владимира Казарина.

Информация об этом размещена на сайте ведомства 29 сентября.

Как сказано в сообщении, в данный список глава вуза попал «за невыполнение законных требований НАПК».

«Владимир Казарин систематически отказывал в предоставлении документов, которые НАПК спрашивало в рамках проверки информации о возможном нарушении должностными лицами университета требований законодательства по вопросам защиты обличителей. Эти отказы являются нарушением антикоррупционного законодательства», – поясняют в ведомстве.

В сообщении указано, что за «невыполнение законных требований» НАПК в отношении Владимира Казарина был составлен и направлен в Печерский районный суд Киева протокол об административном правонарушении.

«Суд признал его виновным в нарушении, и в связи с этим сведения о нем были внесены в реестр коррупционеров. Кроме того, НАПК внесло предписание и. о. министра образования и науки Украины Сергею Шкарлету из-за невыполнения Казариным законных требований НАПК».

Как утверждают в ведомстве, по результатам рассмотрения предписания Министерство образования и науки Украины привлекло Казарина к дисциплинарной ответственности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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