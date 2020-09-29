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Происшествия

У жителя Джанкоя нашли револьвер и взрывчатку

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в приграничном Джанкое выявили оружие и боеприпасы, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате осмотра гаражного бокса одного из гаражно-строительных кооперативов Джанкоя, принадлежащего местному жителю, сотрудники Управления обнаружили и изъяли револьвер, патроны, тротиловую шашку весом около 100 граммов, запалы и корпус гранаты Ф-1», – говорится в сообщении.

Гараж принадлежит гражданину России 1992 года рождения. Баллистическая экспертиза установила, что среди представленных на исследование образцов присутствуют огнестрельное оружие, способное использоваться по назначению, и боеспособные патроны к нему.

Собранные материалы будут переданы по подследственности в правоохранительные органы Джанкоя для принятия решения о возбуждении уголовного дел.

За несанкционированное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов мужчине может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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