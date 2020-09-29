Происшествия
У крымчанина изъяли 225 античных и средневековых монет
В законную силу вступил приговор судьи Кировского районного суда о привлечении к административной ответственности жителя Кировского района 1994 г.р. по статье 7.15.1 КоАП РФ («Незаконный оборот археологических предметов»).
Ему назначен штраф в размере 2 000 рублей с конфискацией археологических предметов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Молодой человек попал в поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, осуществляющих служебную деятельность на приграничной территории, в феврале 2020 года.
В результате обследования помещений по месту его проживания были обнаружены и изъяты более двухсот предметов, по внешним признакам подпадающих под категорию культурно-исторических ценностей.
В июле 2020 года специалистами Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника дано экспертное заключение о том, что представленные на исследование 225 образцов относятся преимущественно к периодам античности, средневековья и конца 18 века и представляют культурную и историческую ценность.
В настоящее время решается вопрос о передаче изъятых ценностей в один из музеев Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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