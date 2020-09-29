Турист в Крыму назвал скалу в свою честь и прибил к ней табличку

фото © Джемма Владимирова (Судакчане|Facebook)

Вандал изуродовал один из заповедных уголков полуострова.

На одном из диких пляжей Крыма отдыхающий забрался на гигантский валун и с помощью электроинструмента прибил табличку о том, что эта скала названа в его честь. Акт вандализма не скрылся от глаз окружающих, и сообщение об этом разлетелось по социальным сетям.

Инцидент произошел в поселке Новый Свет муниципального округа Судак, что на юго-востоке Крыма. Как написала Джемма Владимирова в группе «Судакчане» на Facebook, мужчина объяснил свой поступок любовью к этой укромной бухточке.

«Минут сорок он сверлил камень, долбил долотом и «украшал» отдых всех тех, кто пришел насладиться общением с природой. После была прикреплена пресловутая табличка, напоминающая те, что делают для кладбища. В процессе «украшения» скалы и бухты в целом неравнодушные граждане стали подходить и просить не делать этого, не уподобляться вандалам, не подавать дурной пример детям, которые все это наблюдают. Но не тут-то было. Он сказал, что готов ответить перед любым законом, но как долбил скалу, так и будет долбить», — рассказала она.

Судя по фотографиям, размещенным в публикации, полуголый мужчина по воде пешком добрался до скалы. С собой у него были металлическая стремянка и строительные инструменты в черном пластиковом пакете. По лестнице он взобрался наверх и достал электродрель.

На фото не видно, что именно написано на установленной им табличке. По словам очевидцев, сейчас там красуется надпись о том, что эта скала имени дяди Вени — так зовут вандала.

В администрации поселка Новый Свет пояснили, что речь идет о диком пляже в бухте Любви — так называется место отдыха к западу от центрального пляжа. Однако о происшествии там ничего не слышали.

В тексте использованы материалы: Форпост

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