Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В автобусах Севастополя начнут бесплатно раздавать маски ● В Крыму врачи из других регионов будут регулярно сменять друг друга ● Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму ● Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму ● Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет
Стабильно много: сводка по COVID-19 в Севастополе за сутки
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По состоянию на утро 29 сентября в Севастополе был зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19 за сутки.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Известно, что все новые заболевшие – местные жители. Возраст пациентов – от 36 до 84 лет. Кроме того, за сутки 21 человек был выписан из больниц после выздоровления.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 990 человек. В настоящий момент в стационарах находится 281 человек. Выздоровели 637 человек, 27 человек умерло», - уточнили в правительстве.
Ранее замгубернатора Севастополя сообщал, что в городе наблюдается тревожная тенденция увеличения числа пожилых пациентов с COVID-19. В связи с этим работников старше 65 лет рекомендовано перевести на удаленную работу или отправить в оплачиваемые отпуска.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму. За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев порекомендовал подчиненным перевести пожилых сотрудников департаментов и подведомственных учреждений, а также медиков старше 65 лет на удаленный режим работы из-за COVID-19.
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