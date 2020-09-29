Стабильно много: сводка по COVID-19 в Севастополе за сутки

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По состоянию на утро 29 сентября в Севастополе был зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Известно, что все новые заболевшие – местные жители. Возраст пациентов – от 36 до 84 лет. Кроме того, за сутки 21 человек был выписан из больниц после выздоровления.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 990 человек. В настоящий момент в стационарах находится 281 человек. Выздоровели 637 человек, 27 человек умерло», - уточнили в правительстве.

Ранее замгубернатора Севастополя сообщал, что в городе наблюдается тревожная тенденция увеличения числа пожилых пациентов с COVID-19. В связи с этим работников старше 65 лет рекомендовано перевести на удаленную работу или отправить в оплачиваемые отпуска.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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