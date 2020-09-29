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Коронавирус в Крыму

Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму

10:27 вторник, 29 сентября 2020
Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму

фото © meduza.io

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, с начала пандемии в Крыму скончались 62 человека с подтвержденным COVID-19.

За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 87 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 4 474 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 780 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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