Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму ● Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет ● Вакцинация в Севастополе «буксует» из-за сбоев ● В больницах Севастополя почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом ● В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек
Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму
фото © meduza.io
Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, с начала пандемии в Крыму скончались 62 человека с подтвержденным COVID-19.
За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 87 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 4 474 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 780 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев порекомендовал подчиненным перевести пожилых сотрудников департаментов и подведомственных учреждений, а также медиков старше 65 лет на удаленный режим работы из-за COVID-19.
Вакцинация в Севастополе «буксует» из-за сбоев. Только четверть запланированного количества горожан сделали прививки.
В больницах Севастополя почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом. «Ковид-больницы» Севастополя заполнены на 99 процентов.
В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек. Лечение в медицинских учреждениях полуострова проходят 1583 пациента.
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
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