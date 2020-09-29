Семь двоен и одна тройня: в Крыму родились Космос и Соломия

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В Республике Крым за вторую и третью недели сентября загсы зарегистрировали 740 новорожденных крымчан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции региона. По информации ведомства, с 8 по 19 сентября в Республике Крым родилось 352 мальчика и 388 девочек.

«Также отделы ЗАГС зарегистрировали семь двоен, по одной в Нижнегорском и Симферопольском районах, Керчи, Саках и Феодосии и две в столице Крыма, где, кстати, впервые за три месяца зарегистрировано рождение тройни», - сообщили в пресс-службе крымского Минюста, отметив, что предыдущая тройня в регионе родилась в июне в Кировском районе.

При этом родители стали чаще отдавать предпочтение именам, популярным в 80-е годы: Степан, Федор, Юрий, Григорий, Николай, Людмила, Нина, Надежда. Однако в течение двух недель были зарегистрированы и дети с довольно редкими именами: Леон, Лола, Арон, Аниса, Соломия, Гирей, Джаянти, Ваграм, Беян и Космос.

За этот же период в республике загсы зарегистрировали 876 браков, отметив, что в среднем новобрачные «помолодели»: женившимся мужчинам в среднем было 31-34 года, выходившим замуж женщинам – 26-29 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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