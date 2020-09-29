Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов рассказал о заполняемости крымских отелей в «ковидный» сезон ● Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса ● Стабильно много: сводка по COVID-19 в Севастополе за сутки ● В автобусах Севастополя начнут бесплатно раздавать маски ● В Крыму врачи из других регионов будут регулярно сменять друг друга
Россияне опять начали скупать лимоны и маски
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Спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России в сентябре повысился более чем на треть по сравнению с августом.
Об этом, как сообщили «Известия», свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».
«С 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в России резко подскочило — на 37%, при этом средний чек снизился на 18%, до 87 рублей. Это произошло за счет того, что за раз люди приобретали несколько упаковок. Продажи перчаток тоже увеличились — на 47%, а средний чек покупки снизился на 2%, до 102 рублей. Также граждане запасались имбирем и лимоном – число покупок выросло на 85% и 71% соответственно. При этом средний чек на имбирь увеличился на 2%, до 38 рублей, а на лимоны – снизился на 8%, до 47 рублей», – пишет издание.
При реализации антисептиков специалисты компании не зафиксировали подобной динамики: число покупок снизилось на 17%. Аналитики «Платформы ОФД» отметили, что с весны фиксируют регулярный и цикличный характер закупок средств индивидуальной защиты. Как правило, россияне активно приобретают маски и перчатки в моменты получения аванса, а затем и заработной платы: то есть в начале и середине месяца.
При этом крупнейшие интернет-магазины – Wildberries и Ozon – увидели рост спроса на одноразовые маски свыше 100%. Многоразовые маски на неделе с 21 по 27 сентября заказывали на 48% чаще, спрос на перчатки увеличился на 78%, а на кожные антисептики — на 61%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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