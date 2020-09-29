Россияне опять начали скупать лимоны и маски

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Спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России в сентябре повысился более чем на треть по сравнению с августом.

Об этом, как сообщили «Известия», свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

«С 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в России резко подскочило — на 37%, при этом средний чек снизился на 18%, до 87 рублей. Это произошло за счет того, что за раз люди приобретали несколько упаковок. Продажи перчаток тоже увеличились — на 47%, а средний чек покупки снизился на 2%, до 102 рублей. Также граждане запасались имбирем и лимоном – число покупок выросло на 85% и 71% соответственно. При этом средний чек на имбирь увеличился на 2%, до 38 рублей, а на лимоны – снизился на 8%, до 47 рублей», – пишет издание.

При реализации антисептиков специалисты компании не зафиксировали подобной динамики: число покупок снизилось на 17%. Аналитики «Платформы ОФД» отметили, что с весны фиксируют регулярный и цикличный характер закупок средств индивидуальной защиты. Как правило, россияне активно приобретают маски и перчатки в моменты получения аванса, а затем и заработной платы: то есть в начале и середине месяца.

При этом крупнейшие интернет-магазины – Wildberries и Ozon – увидели рост спроса на одноразовые маски свыше 100%. Многоразовые маски на неделе с 21 по 27 сентября заказывали на 48% чаще, спрос на перчатки увеличился на 78%, а на кожные антисептики — на 61%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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