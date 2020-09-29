Россиян заманивают в Крым кэшбеком

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Минкурортов РК информирует о начале подготовки ко второму этапу Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок.

В октябре стартует второй этап Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок. Точные даты начала акции будут объявлены позже. По обновленным условиям программы, к продаже будут доступны предложения от 2 ночей, а не от 4 ночей как ранее.

При этом упразднена минимальная стоимость в 25 тыс. руб., действующая на первом этапе. Сумма возврата будет составлять 20%, но не более 20 тыс. руб. При этом, количество начислений возврата по одной карте в рамках программы не ограничено, а турпакеты и предложения отелей будут доступны до 10 января 2021 г.

Продажа акционных предложений будет осуществляется на сайте мирпутешествий.рф.

Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, ранее Правительство РФ выделило 15 млрд руб.

На первом этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок Крым стал одним из самых популярных направлений. В Республике Крым за неделю продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отеля. Наибольшей популярностью пользовались отель «Ялта – Интурист» и санаторий «Саки». Всего в программе принимали участие 94 туроператора и 79 крымских отеля.

— Программа стимулирования внутреннего туризма — абсолютное новшество в продвижении регионов и безусловно эффективный инструмент стимулирования продаж в туротрасли на уровне страны. И у нее безусловно, хорошие перспективы. Будут появляться отдельные программные продукты, отдельные предложения как со стороны объектов размещения и туроператоров, так и со стороны регионов, которые заинтересованы в турпотоке в те периоды, которые принято считать невысокими сезонами, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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