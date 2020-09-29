Власть
Резонансное строительство колизея «Ракушка» в Севастополе остановлено
Михаил Развожаев сообщил о «самом жестоком» нарушении закона.
Строительство летней площадки «Ракушка», где вместо восстановления привычного севастопольцам вида возник бетонный «амфитеатр» с двухметровой стеной – остановлено. Такое распоряжение сделал глава Севастополя Михаил Развожаев по итогам инспекции объекта.
Напомним, севастопольские историки и общественники забили тревогу, когда за строительным забором «Ракушки» начала возноситься в небо башня, в которой предполагалось разместить аппаратуру. Возникли вопросы и к самой концепции – о которой, почему то, ранее широко не сообщалось. Вместо сцены и привычных простых скамеек для зрителей, возникние ступенчатый амфитеатр с глухой тыльной стеной, которую предполагалось использовать как арт-пространство.
«Заказчик, понимая или не понимая, что капитальный ремонт проводится в пределах объекта культурного наследия регионального значения «Приморский бульвар», не выполнил требования законодательства. Точнее, разработку охранных мер ОКН сделал проектировщик, а заказчик принял в таком виде – причем все запросы направлялись, но раздел охраны памятника разработан не был», – объяснил ситуацию Михаил Развожаев.
Градоначальник подчеркнул, что Севнаследием данный капитальный ремонт согласован не был.
«Причем направлялось заказчику пояснение, что реконструкция проводится в границах памятника, и по закону требуется разработка необходимых разделов», – уточнил Развожаев.
Он напомнил, что в Севастополе большая территория подпадает под различные уровни федеральных и местных законов об охране памятников. Позитивным примером выполнения законодательства в таких случаях Развожаев назвал работу с фондом «35-я батарея» при реконструкции Матросского бульвара.
«Законодательство здесь самым жестоким образом нарушено. Поэтому я дал распоряжение Севнаследию выписать предписание на приостановку работ», – подчеркнул градоначальник.
В тексте использованы материалы: Форпост
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