Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.8
воздух +24
море +22

Коронавирус в Крыму

Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев порекомендовал подчиненным перевести пожилых сотрудников департаментов и подведомственных учреждений, а также медиков старше 65 лет на удаленный режим работы из-за COVID-19.

 Об этом он заявил на аппаратном заседании правительства.

«Коллеги, по своим подразделениям: департаментам и подведомственным организациям - посмотрите, по возможности сотрудников 65 лет и старше отправить на удаленную работу. Медицинский персонал посмотрите: если работают (сотрудники старше 65 лет – ред.), то надо отправить в оплачиваемый отпуск или на удаленную работу», - сказал глава региона.

Развожаев отметил, что формат работы других организаций рассмотрят во время оперативного штаба, который пройдет до конца недели.

Ранее в Севастополе ввели обязательный масочный режим для пассажиров общественного транспорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В больницах Севастополя почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом. «Ковид-больницы» Севастополя заполнены на 99 процентов.

В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек. Лечение в медицинских учреждениях полуострова проходят 1583 пациента.

Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.

Новый корпус хотят построить на территории севастопольской инфекционной больницы. Новый модульный корпус в ближайшее время будет построен на территории севастопольской инфекционной больницы. Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Коронавирус в Крыму
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму

Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму

За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
В Крыму найдены два дома и улица римского времени

В Крыму найдены два дома и улица римского времени

В ходе археологической раскопок античного города Акра в Крыму были обнаружены два дома и улица, которые относятся к римскому времени.

Власть
Помощника прокурора в Крыму обвиняют в сбыте наркотиков

Помощника прокурора в Крыму обвиняют в сбыте наркотиков

Помощник прокурора Симферопольского района обвиняется в покушении на мошенничество и сбыте психотропного вещества в крупном размере.

Странности
Турист в Крыму назвал скалу в свою честь и прибил к ней табличку

Турист в Крыму назвал скалу в свою честь и прибил к ней табличку фото

Вандал изуродовал один из заповедных уголков полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации