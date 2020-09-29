Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев порекомендовал подчиненным перевести пожилых сотрудников департаментов и подведомственных учреждений, а также медиков старше 65 лет на удаленный режим работы из-за COVID-19.

Об этом он заявил на аппаратном заседании правительства.

«Коллеги, по своим подразделениям: департаментам и подведомственным организациям - посмотрите, по возможности сотрудников 65 лет и старше отправить на удаленную работу. Медицинский персонал посмотрите: если работают (сотрудники старше 65 лет – ред.), то надо отправить в оплачиваемый отпуск или на удаленную работу», - сказал глава региона.

Развожаев отметил, что формат работы других организаций рассмотрят во время оперативного штаба, который пройдет до конца недели.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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