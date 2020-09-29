Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вакцинация в Севастополе «буксует» из-за сбоев ● В больницах Севастополя почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом ● В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек ● Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе ● Пугающая стабильность: в Крыму выявили еще 82 случая коронавируса
Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев порекомендовал подчиненным перевести пожилых сотрудников департаментов и подведомственных учреждений, а также медиков старше 65 лет на удаленный режим работы из-за COVID-19.
Об этом он заявил на аппаратном заседании правительства.
«Коллеги, по своим подразделениям: департаментам и подведомственным организациям - посмотрите, по возможности сотрудников 65 лет и старше отправить на удаленную работу. Медицинский персонал посмотрите: если работают (сотрудники старше 65 лет – ред.), то надо отправить в оплачиваемый отпуск или на удаленную работу», - сказал глава региона.
Развожаев отметил, что формат работы других организаций рассмотрят во время оперативного штаба, который пройдет до конца недели.
Ранее в Севастополе ввели обязательный масочный режим для пассажиров общественного транспорта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В больницах Севастополя почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом. «Ковид-больницы» Севастополя заполнены на 99 процентов.
В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек. Лечение в медицинских учреждениях полуострова проходят 1583 пациента.
Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.
Новый корпус хотят построить на территории севастопольской инфекционной больницы. Новый модульный корпус в ближайшее время будет построен на территории севастопольской инфекционной больницы. Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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