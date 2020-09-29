Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных и восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 28, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 71 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 16 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 97 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 97 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 29, на Кипре - 26, в Одессе - 22, в Сочи - 26, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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