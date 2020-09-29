Лобовая авария на западе Крыма: двое пострадавших в больнице

В Сакском районе Крыма произошло лобовое ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Спасателям пришлось вырезать зажатого в «ВАЗе» водителя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

По данным ведомства, авария произошла в 21:21 на дороге между селами Лесновка и Шелковичное.

«Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Audi100 и «ВАЗ 2104». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, – говорится в сообщении. – Спасатели деблокировали водителя «ВАЗ» с помощью гидравлического оборудования. В медицинской помощи также нуждался пассажир отечественного авто».

Сотрудники ГУ МЧС России по РК отключили аккумуляторные батареи и смыли топливо с проезжей части. Пострадавшие доставлены в Сакскую районную больницу.

Днем ранее в Керчи водитель Volkswagen Golf погиб после столкновения его автомобиля с опорой электропередач. В ГИБДД МВД РК причиной смертельного ДТП назвали превышение скорости.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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