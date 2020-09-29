Крымчанину грозит 7 лет колонии за посылку с запрещенными препаратами

Крымские таможенники задержали крымчанина при получении посылки с сильнодействующими препаратами из Республики Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«Оперативники Крымской таможни выявили в международном почтовом отправлении, поступившем в адрес крымчанина, запрещенное к обороту сильнодействующее вещество. Таможенники задержали уроженца города Саки во время получения посылки из Республики Беларусь», – говорится в сообщении.

В посылке правоохранители обнаружили семь блистеров препарата Oxanarol. Проведенная экспертиза показала, что в составе препарата содержится вещество оксандролон общей массой почти 30 граммов. Как пояснил мужчина, препарат он заказал для личного потребления для улучшения физической формы.

«К сожалению, это далеко не первый случай, когда люди, профессионально занимающиеся спортом, прибегают к использованию запрещенных препаратов. В настоящее время по факту выявленного преступления в отношении мужчины Крымской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующих веществ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – сообщил начальник Крымской таможни Виктор Холичев.

В ведомстве отметили, что Oxanarol включен в «Списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и других статей УК РФ» и отнесен к сильнодействующим веществам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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