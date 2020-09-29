Керченская паромная переправа прекратила работу

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Из-за отсутствия заказов на грузоперевозки Керченская паромная переправа прекратила свою работу, сообщили в компании «АнРуссТранс», которая является оператором перевозок.

«28 числа был совершен последний рейс: грузовой паром отправился по маршруту порт «Кавказ» – порт «Крым». Было перевезено всего три вагона. Больше заказов для перевозки вагонов нет. В связи с этим компания вынуждена приостановить работу, как и Керченской переправы, так и порта «Крым», - заявили в пресс-службе.

В компании отметили, что прекращение работы связано с переориентировкой перевозок на автомобильное и железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.

Кроме этого, из-за такого решения под сокращение попадут сотни сотрудников порта.

«Около 300 сотрудников попадут под сокращения. Они будут работать до 1 октября. При этом ранее, в пиковые годы загрузки (с 2014 по 2016 года – ред.) в порту работали более 700 человек. Потом пошли сокращения», - добавили в «АнРуссТранс».

В декабре 2019 года по Крымскому мосту открылось пассажирское железнодорожное сообщение. А в конце июня – грузовое ж/д сообщение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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