Какой сегодня праздник 29 сентября

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Сегодня, 29 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день сердца (World Heart Day)

Всемирный день сердца (World Heart Day), отмечаемый ежегодно 29 сентября, впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации.

Цель Всемирного дня сердца — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире.

Всероссийский день ходьбы

В 2015 году в российских регионах впервые прошел новый спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы. Мероприятие прокатилось «волной» по всей территории страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, охватив все часовые пояса России.

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте. Также среди целей проведения Дня: продвижение олимпийского движения и ценностей олимпизма и пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди населения РФ.

Евфимия Прехвальная (Птичья костка)

Народный праздник «Ефимия» отмечается 29 сентября (по старому стилю - 16 сентября). В этот день христиане почитают память святой Евфимии Всехвальной. Другие названия праздника: «Птичья костка», «Птичье голошенье», «Евфимия-прехвальна», «Всехвальная», «Людмила».

Также сегодня, 29 сентября, отмечают такие праздники:

- День отоларинголога

- День памяти святителя Московского Киприана, всея России чудотворца

- Католический день памяти святого Михаила (Feast of Saints Michael)

- День осеннего одиночества

- День кофе (National Coffee Day) в США

- День счастливого гуся (Happy Goose Day) в США

- День пожарной охраны в Иране

- День отравленной ежевики (National Poisoned Blackberries Day) в США

- День донора крови в Кыргызстане

- День изобретателя в Аргентине

- День матери Золотой звезды (Gold Star Mother's Day) в США

- День победы в битве за Бокерон в Парагвае

Сегодня именины празднуют: Прокопий, Дорофей, Ефимия, Сосфен, Иосиф, Исаакий, Виктор, Киприан, Ренат, Еввиот, Евфим, Людмила, Мелитина, Севастьяна (Севастиана).

Что происходило 29 сентября в прошлые годы

1650 - в Лондоне Генри Робинсоном открыто первое в мире брачное агентство.

1829 - основание знаменитой полицейской службыСкотланд-Ярд в Великобритании.

1907 - открыто трамвайное движение в Петербурге.

1918 - Болгария капитулирует в 1-й Мировой войне.

1926 - Киево-Печерская лавра получает статус музея.

1938 - оформлено «мировое предательство», а именно составлено Мюнхенское соглашение.

1941 - начало массовых убийств в Бабьем Яру, в Киеве (всего убито около 60000 евреев, мирных жителей и военнопленных).

1943 - знаменитому русскому разведчику Рихарду Зорге Токийский суд вынес приговорсмертная казнь.

1990 - первый вылет американского истребителя пятого поколения F-22.

2003 - начало провокации со стороны России в отношении Украины: строительство дамбы от берегов Таманского полуострова к украинскому острову Коса Тузла.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 сентября. Какие праздники будут завтра?

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