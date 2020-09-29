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Коронавирус в Крыму

Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса

Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса

фото © Новости Крыма

Это произойдет после поступления российской вакцины в массовое производство.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в первых рядах привьется от коронавируса российской вакциной Sputnik-V, как только она поступит в регион для массового использования.

«Как только мы получим первую массовую партию вакцины, я, конечно, в первых рядах вакцинируюсь», – сказал Развожаев.

Губернатор отметил в эфире правительственного телеканала, что сейчас врачи находятся в зоне риска, и всю вакцину, которая поступает в Севастополь, передают медикам.

14 сентября в Севастополь начали поступать вакцины первой партии, предназначенной для вакцинирования медиков.

Напомним, 12 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что перед запуском широкой вакцинации необходимо протестировать каждое звено процесса – начиная от безопасности, соблюдения технологических параметров и заканчивая готовностью логистической цепочки и персонала на местах.

В тексте использованы материалы: Форпост

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