Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильно много: сводка по COVID-19 в Севастополе за сутки ● В автобусах Севастополя начнут бесплатно раздавать маски ● В Крыму врачи из других регионов будут регулярно сменять друг друга ● Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму ● Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса
фото © Новости Крыма
Это произойдет после поступления российской вакцины в массовое производство.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в первых рядах привьется от коронавируса российской вакциной Sputnik-V, как только она поступит в регион для массового использования.
«Как только мы получим первую массовую партию вакцины, я, конечно, в первых рядах вакцинируюсь», – сказал Развожаев.
Губернатор отметил в эфире правительственного телеканала, что сейчас врачи находятся в зоне риска, и всю вакцину, которая поступает в Севастополь, передают медикам.
14 сентября в Севастополь начали поступать вакцины первой партии, предназначенной для вакцинирования медиков.
Напомним, 12 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что перед запуском широкой вакцинации необходимо протестировать каждое звено процесса – начиная от безопасности, соблюдения технологических параметров и заканчивая готовностью логистической цепочки и персонала на местах.
В тексте использованы материалы: Форпост
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