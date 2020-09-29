Власть
Феодосия и Коктебель на два дня останутся без газа
С 7:00 часов 6 октября до 20:00 7 октября Управление магистральных газопроводов ГУП РК «Черноморнефтегаз» будет проводить плановые ремонтные работы с полной остановкой ГРС г. Феодосии.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.
Феодосийское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» сообщает о том, что 6 октября 2020 года с 8 часов утра будет прекращена подача газа потребителям Феодосийского округа в следующих границах: город Феодосия; микрорайон Ближние Камыши; микрорайон Очистные; село Ближнее; село Насыпное; село Солнечное; село Подгорное; село Южное; пгт Коктебель; пгт Орджоникидзе.
Мероприятия по отключению и подключению потребителей к газоснабжению будет выполнять Феодосийское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети».
В период проведения ремонтных и восстановительных работ Феодосийское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» настоятельно рекомендует жителям города соблюдать правила газовой безопасности.
Потребителям в зоне отключения до начала проведения ремонтных работ необходимо закрыть краны перед газовым оборудованием.
Также Феодосийское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» рекомендует жителям города заранее продумать альтернативные способы приготовления пищи и подогрева воды.Работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании плановых ремонтных работ с 8 октября 2020 года.
Восстановление подключения газа будет производиться поэтапно, для чего необходимо обеспечить доступ сотрудников Феодосийского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» к газовому оборудованию.
Феодосийское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» просит жителей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и не проявлять беспокойства по поводу скорости восстановления газоснабжения.
Все подключенные ранее потребители будут в обязательном порядке подключены к системе газоснабжения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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