Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Развожаев попросил перевести на «удаленку» работников старше 65 лет ● Вакцинация в Севастополе «буксует» из-за сбоев ● В больницах Севастополя почти не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом ● В ковидных госпиталях Крыма лечится почти 1600 человек ● Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
фото © gazetauzao.ru
За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 28 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 87 случаев коронавирусной инфекции. 63 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, (в том числе 1 — прибывший из другого субъекта РФ), 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 16 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции. 101 из них завозной из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3502 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 743 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1568 человек.
Выздоровевших за весь период – 2780 человек», — сообщил глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вакцинация в Севастополе «буксует» из-за сбоев. Только четверть запланированного количества горожан сделали прививки.
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Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
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