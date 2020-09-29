Чиновникам в Севастополе предложили пожить без денег два месяца

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Провинившимся объявили выговор из-за задержки зарплат трудящимся.

В Севастополе на предприятии ГУП «Севастопольгаз» сотрудники не получали оклады два месяца. Как рассказал глава департамента горхозяйства Евгений Горлов, задолженность образовалась в период карантина, сообщает «Первый Севастопольский».

«С апреля не работали с населением, не было выходов на заключение договоров, соответственно образовалась задолженность у предприятия. Не было подключений, реализации технических условий, не выполнялся», – сообщил Евгений Горлов.

Вице-губернатор Владимир Базаров пояснил, что ситуацию усложнило и временное отсутствие лицензии на содержание транспортной системы. Сначала предприятию удавалось выплачивать людям зарплату за счет небольшой коммерческой деятельности. Но до конца не получилось погасить задолженность. Сумма превысила 2 миллиона 400 тысяч рублей за два месяца.

«А почему мы так долго запрягаем? Я тут помнится с Румянцевым разбирался с заработной платой. Вы не участвовали тогда? Не слышали? Попробуйте два месяца без зарплаты жить», – обратился к своим подчиненным губернатор Михаил Развожаев.

Евгений Горлов заверил, после выплаты долгов по зарплате, предприятие выйдет на самоокупаемость. Губернатор отметил – такая ситуация – впредь не должна повториться.

«Директору предприятия – выговор объявить. Это же его люди, он должен у вас на пороге ночевать», – добавил Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя.

Напомним, ранее выговор за долги по заработной плате перед сотрудниками «Севэлектроавтотранса» получил директор департамента транспорта Сергей Румянцев. Похожая ситуация сложилась и на автовокзале.

В тексте использованы материалы: Форпост

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