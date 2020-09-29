Аксенов рассказал о заполняемости крымских отелей в «ковидный» сезон

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Глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Всемирным днем туризма рассказал, что отели полуострова, несмотря на пандемию коронавируса в мире, в сезон были заполнены практически полностью.

Об этом он написал в Facebook.

«В июле-августе мы получили загрузку отелей до 90 и даже 100%, что вопреки негативным прогнозам позволило наполнить бюджет республики. Рекордное количество гостей в этом году приняли крымские санатории. Но главный критерий работы отрасли - это то, что, согласно соцопросам, практически 90% туристов готовы вернуться в Крым на отдых», - написал Сергей Аксенов.

Он отметил, что туристическая отрасль для полуострова является стратегической, поскольку в ней занята значительная часть населения Крыма, плюса она дает толчок к развитию 50 смежных отраслей.

Как ранее сообщалось, 24 сентября власти республики подсчитали туристов, приехавших на отдых с начала курортного сезона. По информации министра курортов и туризма РК Вадима Волченко в текущем сезоне на полуострове .

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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