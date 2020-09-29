Аксенов поручил выкупать у частников скважины в Крыму

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С 7 сентября в Симферополе и еще 39 населенных пунктах региона действуют жесткие ограничения подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник поручил принудительно выкупать находящиеся в частной собственности источники воды в Крыму в случае, если владельцы отказываются предоставлять к ним доступ.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. Потребность почти 400-тысячного населения города в воде составляет 160 тыс. кубометров в сутки, в данный момент подается около 100 тыс. кубометров.

«Если есть какие-то технические вопросы, недопонимание с собственниками, значит, включайте прокуратуру, принимайте решение соответственно. Водоснабжение - это общее дело, вода - это всех, а не собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Если отказываются, принимайте административное решение о принудительном выкупе, если был такой выкуп», - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ситуации с водоснабжением.

Глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов сообщил на совещании, что в одном из сел уже возникала подобная проблема, когда жители не могли пользоваться двумя частными колодцами. «Попросили, теперь они могут приходить набирать», - уточнил Алексанов.

Как сообщил ТАСС заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Алексей Яценко, разведанные и оцененные запасы подземных вод в регионе составляют 1,065 млн куб. м в сутки. В настоящее время, по его словам, в регионе проведена инвентаризация 3 244 гидрогеологических скважин, из них действующими являются 1 466 скважин.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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