Житель Джанкоя приговорен к колонии за пьяную езду и ДТП с гибелью ребенка

Житель Джанкоя признан виновным в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба Джанкойского районного суда.

«Джанкойский районный суд Республики Крым вынес приговор местному жителю за совершение преступления, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. 46-летний житель Джанкоя праздновал свадьбу племянника. На следующий день он заехал к племяннику в гости, продолжил праздновать. Вечером, будучи в нетрезвом состоянии, он сел за руль своего автомобиля и направился домой.

«Управляя автомобилем, водитель двигался по городу с выключенными световыми приборами, не избрал безопасной скорости движения при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость, не убедился в отсутствии пешехода на своем пути, в результате чего допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожной разметкой и дорожными знаками», – добавили в пресс-службе.

В результате ДТП девочка скончалась. Водитель с места преступления скрылся.

В ходе судебного заседания он частично признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде заключения в колонию общего режима сроком на семь лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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