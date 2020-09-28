Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.3
воздух +19
море +23

Происшествия

Житель Джанкоя приговорен к колонии за пьяную езду и ДТП с гибелью ребенка

17:28 понедельник, 28 сентября 2020
Джанкой

Житель Джанкоя признан виновным в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба Джанкойского районного суда.

«Джанкойский районный суд Республики Крым вынес приговор местному жителю за совершение преступления, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. 46-летний житель Джанкоя праздновал свадьбу племянника. На следующий день он заехал к племяннику в гости, продолжил праздновать. Вечером, будучи в нетрезвом состоянии, он сел за руль своего автомобиля и направился домой.

«Управляя автомобилем, водитель двигался по городу с выключенными световыми приборами, не избрал безопасной скорости движения при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость, не убедился в отсутствии пешехода на своем пути, в результате чего допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожной разметкой и дорожными знаками», – добавили в пресс-службе.

В результате ДТП девочка скончалась. Водитель с места преступления скрылся.

В ходе судебного заседания он частично признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде заключения в колонию общего режима сроком на семь лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чиновников Службы капстроя Крыма уличили в превышении полномочий. Уголовное дело за превышение полномочий могут возбудить против должностных лиц Службы капитального строительства республики из-за нарушений при строительстве двух многоэтажных домов в Симферопольском районе.

Жителя Симферополя обвиняют в оскорблении полицейского. Прокуратура Киевского района Симферополя направила в суд дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в оскорблении полицейского

Россиянка рассказала о хитрых гаишниках в Крыму. Жительница Ярославля съездила в сентябре на полуостров и рассказала, как все было.

Женщина пыталась дать взятку крымскому таможеннику за провоз через границу валюты. Сотрудники Джанкойского таможенного поста Крымской таможни пресекли факт провоза через границу незадекларированной валюты в размере более 20 тыс долларов.

Власть
Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ защитить Крым

Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ защитить Крым

Вооруженные силы Украины обладали достаточным потенциалом в 2014 году, чтобы перекрыть и удерживать «все проходы в Крым» от «вежливых людей».

Происшествия
Чиновники из Евпатории попались на взятке в 10 млн рублей

Чиновники из Евпатории попались на взятке в 10 млн рублей

Должностным лицам администрации Евпатории предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета РФ.

Коронавирус в Крыму
Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

Ситуация напряженная: пенсионеры заражаются COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 23 человек.

Власть
«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство полностью дезориентировано

«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство полностью дезориентировано

События сентября в Крыму ударили по имиджу крымской власти – и без того изрядно подпорченному.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации